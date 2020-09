Coni, ok al testo sulla riforma: documento finale in Consiglio (Di giovedì 10 settembre 2020) Nella giornata di oggi la Giunta Nazionale del Coni, riunita oggi al Foro Italico in via informale, ha condiviso all’unanimità un testo redatto in base alla delega ricevuta dal Consiglio Nazionale dello scorso 5 agosto. Il testo finale sarà portato in approvazione nel Consiglio nazionale in programma il 17 settembre al Foro Italico. Il documento odierno, fa sapere il Coni in un comunicato, espressione delle istanze del movimento, è stato successivamente portato all’attenzione dei presidenti federali, che ne hanno analizzato i vari punti approvandone in modo unanime la finalità e le rivendicazioni avanzate. Leggi su sportface

