Cisterna, ‘Chiese, palazzi e castelli in musica’: a Palazzo Caetani ‘Fanfarra Antiqua’ di Cori (Di giovedì 10 settembre 2020) Prosegue con interesse e con molte aspettative di successo il circuito di concerti promosso dal Complesso Strumentale “FANFARRA ANTIQUA” di Cori. Prossima tappa Cisterna DI LATINA dove il Complesso Strumentale si esibirà all’interno del prestigioso Palazzo Caetani (XVI sec.). Negli anni in cui il MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo invita le organizzazioni turistiche e culturali a promuovere i Borghi, i centri storici, i Musei, i Monumenti, i Cammini percorsi dai pellegrini in epoche passate, con l’obiettivo di promuovere soprattutto il cosiddetto Cammino Lento, in particolare per riscoprire con tranquillità quello che è il Patrimonio Culturale dell’Italia, architettonico, artistico e storico, il Complesso Strumentale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

