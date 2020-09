Bielorussia, regime e rapimenti. Lo "scudo umano" per la Nobel (Di giovedì 10 settembre 2020) Gaia Cesare Con una telefonata ha avvertito della presenza di uomini col volto coperto fuori dalla sua abitazione Una sfilza di rapimenti di regime. Tentativi, più o meno riusciti, di costringere gli avversari a lasciare il Paese, destinazione Ucraina, se possibile facendo passare l'espatrio forzato come una fuga, per gettare discredito sugli avversari. In cima alle priorità un solo obiettivo: azzerare l'opposizione. Uno scopo che ieri è stato sfiorato a Minsk, quando uomini mascherati hanno tentato di far irruzione nell'abitazione di Svetlana Alexievich, la scrittrice premio Nobel, verso la quale sono andati in soccorso diplomatici europei, facendole da scudo umano. Mentre l'Unione Europea si appresta a varare sanzioni contro la Bielorussia entro una ... Leggi su ilgiornale

