Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 9 settembre: vince Il diritto di contare con 2.7 milioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Il prime time di mercoledì 9 settembre va a Rai1 con il film Il diritto di contare che ha conquistato 2 milioni 776mila telespettatori con il 14.12% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Ocean’s 8, spin-off al femminile della trilogia Ocean’s, ha avuto 1 milione 986mila telespettatori con il 10.05% di share. Meglio ha fatto su Rai3 il ritorno di Chi l’ha visto che ha interessato 2 milioni 73mila spettatori con l’11.05% di share. Su Rai2 la serie The Good Doctor ha intrattenuto 1 milione 580mila spettatori con il 7.09% di share nel primo episodio e 1 milione 643mila spettatori con l’8.11% di share nel secondo, mentre su Italia1 il film Suicide Squad ha avuto 1 milione 229mila spettatori con il 6.57% di share. Su Rete4 Nati con la camicia ... Leggi su tvzap.kataweb

