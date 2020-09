Arrestato Don Felice La Rosa: il prete faceva sesso con un sedicenne (Di giovedì 10 settembre 2020) Un nuovo arresto per il prete pedofilo di Zungrì, in Calabria. Questa volta per avere fatto sesso in auto con un minorenne bulgaro. Don Felice La Rosa è recidivo, l’ormai ex parroco di Zungrì, in provincia di Vibo Valentia, è stato nuovamente scoperto in atteggiamenti inequivocabili, questa volta con un minorenne bulgaro. L’uomo era già stato condannato per prostituzione minoriel. Sì, perché il prete sconsacrato dalla Chiesa, amava cercare ragazzini bisognosi di soldi per soddisfare i suoi appetiti sessuali. In cambio dava loro soldi. Don Felice è ora finito ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali con minori stranieri. Per commettere i suoi abusi, il prete si spostava ... Leggi su chenews

