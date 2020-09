Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share, poi c'è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Uomini e donne che è al comando fin verso la soglia del 25% di share. La curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno scorre poco sotto la linea del 10% di share e con la curva dello Sportello di Forum poco sopra il 5% di share. In seguito vediamo la curva di Oggi è un altro giorno che si alza dopo la fine dello Sportello di Forum. La curva di Canale 5 scorre poco sopra il 15% con Il segreto, con la curva di Rai1 che la supera con Il paradiso delle signore. Calo della linea di Rai1 cala con la fascia informativa del Tg1 al di sotto del 15% di share, per poi salire con la prima parte di Vita in diretta fin verso il 16% di share in crescita nella seconda parte del programma. La curva di ... Leggi su blogo

Prima puntata della nuova stazione di Pomeriggio 5. Barbara d'Urso si è occupata di cronaca ed attualità parlando soprattutto di Covid-19. Dall'analisi di come... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’ ...

