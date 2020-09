Alberto Matano non ci sta: lo sfogo dopo i rumors sulla sua sessualità (Di giovedì 10 settembre 2020) Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, si sfoga e critica aspramente una intervista che indagava sui suoi orientamenti sessuali Fonte foto: FacebookIl giornalista Alberto Matano si racconta al settimanale Chi e risponde una volta per tutte ai rumors che circolano sulla sua sessualità. “Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista”, ha detto, un po’ seccato, il conduttore de La Vita in Diretta. Matano fa riferimento ad una intervista de Il Messaggero fatta all’attore Fabio Canino. In quell’occasione, la giornalista Ilaria Ravarino aveva cercato di scoprire chi, tra i personaggi pubblici, fosse omosessuale, domandando all’attore: ... Leggi su chenews

