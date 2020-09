Albergatore Roma: non ci sono clienti, fateci ospitare migranti (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “Noi abbiamo tre alberghi tra Roma e Bologna. L’impatto del Covid sull’attivita’ e’ stato formidabile, un perpetuo sanguinamento. Noi siamo chiusi da marzo, abbiamo riaperto a settembre ma e’ come stare chiusi perche’ non ci sono turisti. Abbiamo fatto questo tentativo di riaprire, ma purtroppo e’ tutto fermo e nessuno usufruisce delle nostre strutture”. Cosi’ Arturo Di Mascio, imprenditore alberghiero, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Io non e’ che voglio l’assistenza del governo- ha continuato- ma il governo non puo’ decidere di farci chiudere e poi dimenticarci. Al momento non ci ... Leggi su romadailynews

Su 2,4 miliardi di euro stanziati dall'esecutivo per il bonus vacanze, nelle casse di alberghi, camping e stabilimenti balneari sono finiti appena 200 milioni di euro, l’8% del totale. Oltre un milion ...

