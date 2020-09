Adesso basta dire che i bulli sono i ragazzi! (Di giovedì 10 settembre 2020) Il pretesto può essere qualsiasi: la data e la modalità di riapertura delle scuole, la statua di Indro Montanelli a Milano, l’annuncio di un vaccino imminente contro il Covid-19. L’odio prende fuoco in un attimo sui social network come nelle conversazioni private, in migliaia si lasciano andare a insulti, maledizioni e minacce senza filtri. Ma se poi sotto casa o su un gruppo WhatsApp un ragazzo ha un atteggiamento aggressivo contro un altro tutta la comunità si allarma: sarà necessario chiamare uno specialista? Perché tanta violenza? Perché questa dinamica? Domenico Barrilà, famoso psicoterapeuta e analista adleriano, si smarca dalla “caccia” all’adolescente, e nel suo ultimo libro Tutti Bulli – perché una società violenta vuole processare i ragazzi (Feltrinelli) restituisce le carte, intestando la responsabilità di certe dinamiche aggressive a chi spettano. E cioè agli adulti. Leggi su vanityfair

Comuni a secco. "Adesso basta, pronti a tutto per avere l'acqua" AgrigentoOGGi.it Primo stop al vaccino: cosa succede adesso

Stop ai test clinici per il vaccino sul quale puntava l'Italia entro la fine del 2020. Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha fatto sapere, con una nota stampa, che la sperimentazione condotta in colla ...

Sulla scuola Conte vara l'operazione tranquillità. Conferenza-spot per difendere Azzolina

A 4 giorni dall'inizio della stagione scolastica il governo cerca di rasserenare presidi, genitori e alunni. Un misto fra realismo e trionfalismo. Lucia Azzolina si presenta in Parlamento attaccando i ...

