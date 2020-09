Virologo Clementi: "A scuola rischi non diversi dagli altri ambienti di lavoro" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele, in vista della riapertura delle scuole da lunedì prossimo ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos Salute per spiegare davanti a quali scenari ci troveremo con il ritorno dei ragazzi a lezione in aule reali e non più virtuali. Clementi ha spiegato:"La scuola va gestita con attenzione, ma non in maniera differente da qualsiasi altro contesto lavorativo. Perché i rischi non sono diversi"Poi ha sottolineato che sarà molto importante tracciare i focolai, perché vanno "identificati al più presto quando sono ancora piccoli, della ... Leggi su blogo

