‘Venezia 77’, Elisa De Panicis e Mila Suarez infuocano il lido con un passionale bacio saffico! Sul red carpet anche Antonella Fiordelisi col suo Francesco Chiofalo: ecco tutti i look della serata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ottavo red carpet per la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. A dare spettacolo sono state le ex gieffine Elisa De Panicis e Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli. Le due, infatti, si sono scambiate un bacio appassionato davanti ai fotografi che hanno prontamente immortalato l’inaspettato momento: A tornare per la terza sera consecutiva sul tappeto rosso è stata proprio la De Panicis la quale per l’occasione ha optato per un ampio abito nero con strascico. Semplice, ma elegante, la scelta di Alba Parietti. Splendente Gessica Notaro che ha sfilato con un vestito composto da un corpetto pieno di paillettes e una gonna che lascia le gambe scoperte. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha incantato in un rosso che ha ... Leggi su isaechia

GassmanGassmann : Venezia 77: Cinque minuti di applausi per 'Non odiare 'con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in… - WeCinema : #Venezia77: 10min di applausi per 'Notturno' di Rosi. Il cinema italiano è ancora protagonista con il 4° film in co… - WeCinema : #Venezia77: oggi 'Cari compagni' di A. Konchalovsky e l'attesissimo 'Notturno' di G. Rosi. Sugli schermi della Most… - PatriziaOrlan11 : RT @SkyTG24: Venezia 77, il red carpet di 'Le sorelle Macaluso' di Emma Dante. FOTO - repubblica : RT @RepSpettacoli: Venezia 77, 'Le sorelle Macaluso': l'elegia degli affetti che sfuggono al tempo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Venezia 77’