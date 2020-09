Università, noi studenti ci siamo ritrovati paralizzati. E ora vogliamo ripartire al meglio (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Mariachiara Pollola* Era la sera del 9 marzo 2020 quella in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato a tutti gli italiani che l’Italia si sarebbe fermata, che per un po’ le vite di tutti, o quasi tutti, sarebbero state bloccate in un limbo in cui nessuno avrebbe potuto prevedere di rimanere tanto a lungo. “E’ per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione Io resto a casa”, ci ha detto. E allora abbiamo infilato le chiavi nelle serrature delle nostre case e lì dentro ci siamo confinati. Noi studenti universitari ci siamo ritrovati così, paralizzati, vedendo le nostre paure e le nostre incertezze ingigantirsi giorno dopo giorno e adesso facciamo quasi fatica ad immaginare ... Leggi su ilfattoquotidiano

