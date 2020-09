Ufficiale: Porto, Evanilson firma un quinquennale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Porto ha ufficializzato l’arrivo di Evanilson. Punta centrale brasiliana classe ’99, Evanilson la scorsa stagione ha giocato nel Fluminense. Con i Portoghesi ha firmato un contratto di cinque anni. Bem-vindo, Evanilson! Welcome, Evanilson! ¡Bienvenido, Evanilson!#FCPorto #NaçãoPorto #BemvindoEvanilson pic.twitter.com/q8Bh6DBqGp — FC Porto (@FCPorto) September 9, 2020 Foto: Twitter Porto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Alla fine sarà il Genoa a contare su Lennart Czyborra. Il giovane tedesco, infatti, è ufficialmente un giocatore rossoblù: la formazione allenata da Rolando Maran avrà a disposizione per la prossima s ...

Ufficiali data e sede dei sorteggi dei gironi di Champions ed Europa League, così come la premiazione a Nyon (Svizzera) – tra l’1 ed il 2 ottobre 2020 – per i migliori giocatori e allenatori della pas ...

