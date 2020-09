Sorrento, candidato sindaco positivo: quarantena anche per gli altri candidati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sorrento. E’ risultato positivo al Covid-19 l’ex sindaco Marco Fiorentino, candidato alle prossime elezioni per la poltrona di primo cittadino. E così l’Asl Na3 Sud ha messo in quarantena anche gli altri tre candidati sindaco alle prossime amministrative di Sorrento: Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Francesco Gargiulo. Sorrento, candidato sindaco positivo: quarantena anche per gli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

