Sophie, la nuova tronista è troppo rifatta? Scoppia la polemica a Uomini e Donne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bufera a Uomini e Donne per la nuova tronista Sophie Codegoni. La scelta di Maria De Filippi e della sua redazione non ha convinto fino in fondo il pubblico fedele del programma. A detta di molti la ragazza sarebbe troppo rifatta per l’età che ha: 18 anni. Un messaggio sbagliato, dunque, per le generazioni più … L'articolo Sophie, la nuova tronista è troppo rifatta? Scoppia la polemica a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Sophie, 18 anni, nuova tronista: ecco il prima e il dopo. #uominiedonne - Am_Barbara : RT @trash_italiano: Sophie, 18 anni, nuova tronista: ecco il prima e il dopo. #uominiedonne - shipstellari : RT @trash_italiano: Sophie, 18 anni, nuova tronista: ecco il prima e il dopo. #uominiedonne - sos_loyalty : Quindi oggi: -Il grezzo ma ganzo Paolo e la dama baby Gemma; -Tina ed il suo interesse verso gli attivi senza aiuti… - flamanc24 : RT @trash_italiano: Sophie, 18 anni, nuova tronista: ecco il prima e il dopo. #uominiedonne -