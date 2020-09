Sgarbi fuori controllo a Venezia, insulta un addetto che gli ricorda la mascherina: 'Faccio quello che mi pare' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vittorio Sgarbi è andato a Venezia per fare quello che sa fare meglio, creare polemica. Qualche giorno fa era stato rimesso in riga dall'attrice Sara Serraiocco, che lo ha invitato a mantenere le ... Leggi su globalist

Vittorio Sgarbi è andato a Venezia per fare quello che sa fare meglio, creare polemica. Qualche giorno fa era stato rimesso in riga dall'attrice Sara Serraiocco, che lo ha invitato a mantenere le dist ...Provocatorio come al solito ma anche serio, Vittorio Sgarbi, intervenuto ieri pomeriggio, 8 settembre, a Padova per lanciare la candidatura di Katia Noventa, giornalista e conduttrice televisiva, che ...