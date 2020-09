Salvini aggredito in Toscana: “Quella ragazza si deve vergognare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader della Lega Mateo Salvini è stato aggredito in Toscana, a Pontassieve, dove si era recato per la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020. L’autrice dell’aggressione è una giovane ventenne di origini congolesi. La ragazza ha aggredito Salvini strappandogli la camicia e il crocifisso che aveva al collo. “Tutto bene tranquilli, nessun problema fisico. La camicia strappata la posso ricomprare, il Rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un Parroco purtroppo no”, ha dichiarato Salvini, aggiungendo: “Sto bene, ho incontrato una persona che avendo idee che valgono poco ha usato le mani, addirittura mi ha detto “ti maledico”. Il leader della Lega ha spiegato: “Ognuno può ... Leggi su italiasera

Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - Corriere : Salvini strattonato da una contestatrice: rosario strappato dal collo e camicia lacerata - Ernesto29296958 : RT @DSantanche: Sì, c’è un’emergenza “odio” nel Paese. E, come dimostra per l’ennesima volta quel che è accaduto a #Pontassieve, è chiaro q… - AlexCocco69 : RT @laltrodiego: ?? #Salvini aggredito a #Pontassieve da una persona 'democratica' che gli ha strappato camicia e rosario. Ieri, sempre a Po… -