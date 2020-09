RTL 102.5 #PowerHitsEstate del 09/09/2020 – Vincono i Boomdabash e Alessandra Amoroso con “Karaoke”. (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fino a tredici anni fa di questi tempi si contavano i giorni in attesa della Finale (o delle Finali, se in doppia serata) del Festivalbar. Quell’evento musicale segnava l’inizio e la fine dell’estate, coi suoi tormentoni, i suoi successi e i grandi ospiti che, di volta in volta, si alternavano sui palchi collocati nelle varie piazze d’Italia o, infine, su quello prestigiosissimo … L'articolo RTL 102.5 #PowerHitsEstate del 09/09/2020 – Vincono i Boomdabash e Alessandra Amoroso con “Karaoke”. Leggi su unduetre

rtl1025 : ?? Sul palco dell'#ArenadiVerona i @BOOMDABASH & @AmorosoOF cantano #Karaoke e vincono il Premio RTL 102.5 Power Hit… - TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : Partita ufficialmente la serata finale di Power Hits Estate 2020, in diretta su RTL 102.5, canale 36 del DTT, su… - Webl0g : RT @MusicTvOfficial: Va a @bobsinclar il Premio PMI – RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: il suo brano “I’m on my way”, pubblicato da @TimeRe… - MusicTvOfficial : Va a @bobsinclar il Premio PMI – RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: il suo brano “I’m on my way”, pubblicato da… -