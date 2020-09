Rivolta contro le regole Covid. Rogo devasta campo profughi di Moria, "condizioni disumane" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ore 22, nel campo profughi di Moria, nell’isola greca di Lesbo, il più grande d’Europa, scoppia un incendio devastante. Le 12.700 persone presenti nel campo, un numero quattro volte superiore al consentito, si riversano in strada. Tra queste, 4.000 sono minori e 200 di loro con un sospetto contagio da Covid. Mai evacuati. La causa, non ancora confermata, sembra essere stata la frustrazione degli ospiti del campo per le condizioni igenico sanitarie nelle quali vivono ormai da anni e per le restrizioni causate dalle regole Covid.“Queste persone vivono in condizioni che sarebbero disumane anche per gli animali” racconta all’Huffpost è Giulia ... Leggi su huffingtonpost

