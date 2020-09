Raimondo Todaro parla del legame con Elisa Isoardi, della loro intesa (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cosa c’è tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi (Foto)? Restano chiusi ore e ore in sala prove per Ballando con le Stelle, li vediamo stretti stretti e complici nelle storie Instagram di entrambi, il gossip riempie già le pagine con il loro presunto amore. E’ il ballerino a rompere il silenzio e a chiarire per la prima volta, ma di certo non l’unica, quale rapporto c’è tra lui ed Elisa Isoardi. Entrambi liberi da altri amori, almeno sembra sia così per Raimondo Todaro, mentre si sa meno sulla conduttrice. In tantissimi pensano ci sia già un flirt tra il maestro di danza e l’allieva ballerina, li hanno beccati anche in giro per Roma mano nella mano. ... Leggi su ultimenotizieflash

GossipItalia3 : Raimondo Todaro e la sua verità sul flirt con Elisa Isoardi: «L’intesa c’è ma ci conosciamo da poco»… - zazoomblog : Raimondo Todaro rompe il silenzio sul presunto flirt con Elisa Isoardi - #Raimondo #Todaro #rompe #silenzio… - zazoomblog : Raimondo Todaro rompe il silenzio sul presunto flirt con Elisa Isoardi - #Raimondo #Todaro #rompe #silenzio - zazoomblog : Raimondo Todaro e la sua verità sul flirt con Elisa Isoardi: «L’intesa c’è ma ci conosciamo da poco» - #Raimondo… - IsaeChia : ‘#BallandoconleStelle 15’, la verità di #RaimondoTodaro sul presunto flirt con #ElisaIsoardi -