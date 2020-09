Quanti stanno usando Immuni (Di mercoledì 9 settembre 2020) È stata scaricata 5.570.799 di volte e ha consentito di avvisare quasi duemila persone entrate in contatto con positivi al coronavirus Leggi su ilpost

emenietti : Quanti stanno usando Immuni - martynimrod : si stanno mettendo tutti quanti d'impegno per farmi girare il cazzo ???????? - carbonaro_il : DETESTO TUTTI QUANTI STANNO AL GOVERNO ED ANCHE TUTTI GLI ARCURI E SIMILI. ROVINA DELLA CIVILTÀ E CULTURA ITALIANA. MERDE - JOHNVSON93s : @Eva_booklover97 Beh, non so Jorah quanti anni abbia nei libri però stiamo lì Solo al contrario Che dobbiamo fare,… - waltermentre : @AlessiaMorani @trimpa48 Quanti fratelli dell'Italia sbagliata ci stanno tra noi... -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti stanno Quanti stanno usando Immuni Il Post Polignano, salgono a 103 (+ 25) i positivi in azienda agricola: lo annuncia il sindaco

POLIGNANO A MARE - Decine di auto erano già in fila dalle 8 di questa mattina davanti all’area allestita dalla Protezione civile per fare i tamponi in modalità 'drive-in', quindi direttamente in macch ...

Pontassieve, Salvini strattonato da una 20enne: strappata camicia e rosario

Pontassieve, Salvini strattonato da una ragazza: gli strappa camicia e rosario Una ragazza di 20 anni ha strattonato il leader della Lega, Matteo Salvini, e gli ha strappato la camicia e il rosario. L ...

POLIGNANO A MARE - Decine di auto erano già in fila dalle 8 di questa mattina davanti all’area allestita dalla Protezione civile per fare i tamponi in modalità 'drive-in', quindi direttamente in macch ...Pontassieve, Salvini strattonato da una ragazza: gli strappa camicia e rosario Una ragazza di 20 anni ha strattonato il leader della Lega, Matteo Salvini, e gli ha strappato la camicia e il rosario. L ...