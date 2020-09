Probabili formazioni Serie A, oggi giocherebbero così: rivoluzione Crotone, l’Inter rifà le fasce [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Probabili formazioni Serie A – Nuovo appuntamento con il focus di CalcioWeb che ci accompagnerà ancora per un po’, nell’attesa che inizi il campionato e si chiuda il mercato. Ad ogni acquisto titolare di una delle 20 squadre del massimo campionato italiano si aggiornerà in automatico l’11 base. Da segnalare negli ultimi giorni un Crotone scatenato, alle prese con una Serie di ufficialità che hanno ormai dato forma allo schieramento di Stroppa. Centrocampo nuovo di zecca con Cigarini, Henrique, Vulic e Rispoli, oltre al precedente arrivo di Magallan in difesa. L’Inter rifà le fasce e dopo Hakimi a destra piazza Kolarov a sinistra. In casa Spezia c’è invece il nuovo portiere, Zoet. Non fa più parte ... Leggi su calcioweb.eu

A farvi da fedele compagna in questa intensa fase di calciomercato c'è Fantacalcio.it. Il palinsesto, attivo ed operativo, è completato da un'iniziativa corposa ed utilissima per i fantallenatori: le ...

