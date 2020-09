Pierre Gasly, il francese volante con il cuore in Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio di Monza con la sua AlphaTauri, che è di proprietà della Red Bull ma ha sede in Italia, a Faenza. Pierre Gasly è francese, ma da anni vive in Italia, a Milano, dove ha anche comprato casa. Pierre Gasly non è fidanzato con qualche super modella, ma con una ragazza bolognese che studia ingegneria aerospaziale e ha tre anni meno di lui: Caterina Masetti Zannini. Insomma, Pierre Gasly ci sta molto simpatico! Pierre Gasly con la fidanzata Caterina Masetti Zannini 1Pierre Gasly con la fidanzata Caterina Masetti ZanniniCharles CoatesDa Ruen alla conquista di Monza Fino ... Leggi su gqitalia

