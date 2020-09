Piazza Mercato, festa senza autorizzazione: multata cantante neomelodica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Piazza Mercato, a Napoli, per diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume. All’arrivo delle volanti le numerose persone presenti si sono allontanate ed i poliziotti hanno avvicinato ed identificato una cantante neomelodica, Rosy Viola, che, circondata da potenti casse acustiche, si stava esibendo in occasione di un diciottesimo compleanno e l’hanno sanzionata per aver organizzato spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO ANCORA IN TOSCANA! ++ ?? ORE 9.00 FUCECCHIO (Firenze) ???? incontro con i cittadini - mercato i… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Concerto neomelodico abusivo a piazza Mercato: interrotto dalla polizia - mattinodinapoli : Concerto neomelodico abusivo a piazza Mercato: interrotto dalla polizia - NapoliToday : #Cronaca #Mercato Interrotta una festa abusiva di 18 anni in Piazza Mercato: sanzionata una cantante neomelodica… -

