Mulan fa lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70% (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovi dati confermano l'aumento delle sottoscrizioni a Disney+ del 70% in concomitanza con l'uscita del live action Mulan. L'arrivo di Mulan su Disney+, seppur a pagamento, ha fatto lievitare le iscrizioni alla piattaforma streaming del 70%. Il tutto nonostante l'accoglienza non proprio calorosa riservata dalla critica al live action Disney e nonostante le polemiche sollevate contro il film da coloro che invitano al boicottaggio per motivi politici. Sensor Tower ha svelato a Yahoo! Finance che i download di Disney+ sarebbero aumentati del 68% da venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre a confronto con il weekend precedente. La app di Senson tower ha, inoltre, identificato un aumento del 193% negli utenti che spendono sulla piattaforma Disney+, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mulan fa lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70% -

Ultime Notizie dalla rete : Mulan lievitare Mulan fa lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70% Movieplayer.it Mulan fa lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70%

Nuovi dati confermano l'aumento delle sottoscrizioni a Disney+ del 70% in concomitanza con l'uscita del live action Mulan. L'arrivo di Mulan su Disney+, seppur a pagamento, ha fatto lievitare le iscri ...

Nuovi dati confermano l'aumento delle sottoscrizioni a Disney+ del 70% in concomitanza con l'uscita del live action Mulan. L'arrivo di Mulan su Disney+, seppur a pagamento, ha fatto lievitare le iscri ...