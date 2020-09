Mette le corna alla moglie davanti a tutti: “Una cosa disgustosa, ma quello è…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ed ecco che quando si pensa di aver toccato il fondo, arriva la notizia di un uomo che Mette le corna alla moglie sì, ma con un tavolino! Avete letto bene, un tavolino. Un arredo da giardino inanimato… Una storia incredibile, accaduta in America che ha lasciato tutti senza parole “Mi ha tradita in giardino, davanti a tutti” Una segnalazione strana, molto strana, è arrivata alla polizia americana. Alcuni vicini di una coppia hanno notato il marito fare delle cose assurde con un tavolino in giardino. Difficile credere a una storia del genere; fatto sta che gli agenti hanno potuto verificare con i propri occhi che i vicini non mentivano. E’ stato infatti inviato loro un video con quello che stava ... Leggi su velvetgossip

mesonorotta : @perettk @caotica1989 E se una persona dice di amarmi non mi mette le corna - saponepermani : @d_costellation LOL. Questi qui nemmeno mi salutano se mi vedono in giro. Poi lui mette le corna alla moglie, sai c… - leonidafem : Mò uozzapp nelle anteprime dei messaggi ti suggerisce pure come rispondere, manco piu' lo sbattimento di scrivere V… - Teak_Mustang : @LaElg Quell‘ che voglio, voglio, e combatto solo per i miei diritti di vita, come uomo libero, ma c‘ è chi ci mette le corna - IAMONSATURNN : @lostinreality01 Bucky mette le corna a Maria con Peggy -

