Luca Bizzarri accende la polemica: "Quelli di Willy Monteiro sono presunti assassini" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Galici Un tweet "garantista" di Luca Bizzarri sulla morte di Willy Monteiro ha scatenato le polemiche e anche l'intervento di Andrea Scanzi, che definisce "giustificazionista" la lettura dell'attore La vicenda di Willy Monteiro ha acceso un ampio dibattito nel Paese. sono stati pochi Quelli che non hanno espresso la loro opinione in merito e anche tra i volti noti c'è stata una netta condanna di quanto accaduto a Colleferro, comune della periferia romana. Il cordoglio per la morte di Willy Monteiro è unanime nel Paese ma ad alzare una voce in contro tendenza rispetto alle altre è Luca Bizzarri con un tweet "garantista" nei confronti dei quattro ... Leggi su ilgiornale

PdF_Rass_Stampa : RT @speciale_news: Luca #Bizzarri garantista con i presunti assassini di #WillyMonteiro e il web si divide - OssiaLaura : Nobel per la pace a Trump, quindi a Luca Bizzarri daranno quello per la letteratura? - fran_fatone : Quello che Luca #Bizzarri dice non è a difesa dei due aggressori di #Colleferro ma un richiamo ai più di 10.000 acc… - marianix4 : @ConteRetweet @iltrumpo “ Luca Bizzarri dice cose “ - DocThomas : RT @FrancescoDeBen8: Cara @elenavilla3, purtroppo le parole sono pietre, o almeno lo erano. Lo shit storm odierno contro Luca @LucaBizzarri… -