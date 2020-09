Lens-Paris St. Germain (giovedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Recupero della seconda giornata di Ligue 1 ed è l’esordio stagionale per il multimilionario Paris St. Germain di Tuchel in quel di Lens contro i giallorossi neopromossi. Calendario tremendo per la squadra di Haise che dopo l’esordio in quel di Nizza si trova di fronte la squadra che ha monopolizzato il campionato francese nell’ultimo lustro. Per Kakuta e compagni … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

