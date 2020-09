"Le sorelle Macaluso", pregi e difetti nell'ultimo italiano in concorso - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Serena Nannelli L'opera di Emma Dante funziona più come madeleine proustiana che come film. Perché certe case ci abitano dentro, diventano un non luogo, il deposito dei ricordi della nostra vita Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante, quarto film italiano presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo, vivono da sole, senza genitori. Da spettatori le seguiamo nelle tre stagioni della vita: infanzia, età adulta e vecchiaia. Tratto dallʼomonima pièce teatrale di Emma Dante, già Premio UBU Miglior Regia e Miglior Spettacolo, "Le ... Leggi su ilgiornale

