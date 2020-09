Kim Kardashian dice basta: così finisce il re di tutti i reality (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’annuncio, come una doccia fredda. «È con il cuore pesante che abbiamo preso, da famiglia, la decisione di dire addio a Keeping up with the Kardashians», ha scritto Kim Kardashian sul proprio profilo Instagram, indirizzando un lungo post e qualche foto d’epoca ai «nostri meravigliosi fan». «Dopo quattordici anni, venti stagioni, centinaia di episodi e numerosi spin-off, siamo più che grati a tutti voi, che ci avete seguito negli anni, attraverso la buona e la cattiva sorte, la felicità, le lacrime, le tante relazioni e i figli. Terremo per sempre cari i ricordi meravigliosi e le persone stupende che abbiamo incontrato», ha scritto ancora la più nota delle sorelle Kardashian, le cui parole sono state riprese dalle meno note, da Khloé e Kourtney. Leggi su vanityfair

