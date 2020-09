Il cognato di Fontana puntava a un affare per 2,7 milioni di euro di camici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Dini, il cognato di Attilio Fontana titolare della Dama Spa indagato per la vicenda della donazione dei camici alla Regione Lombardia, secondo quanto racconta oggi il Fatto Quotidiano, avrebbe puntato a una torta più grande: forniture per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro. Affari con Aria e Pio Albergo Trivulzio che però non si sono mai concretizzati: Stando a quanto risulta in Procura, infatti, il guadagno a cui puntava Dini era di 2,7 milioni di euro, un tesoretto che equivale a circa 450 mila camici che Dama avrebbe voluto fornire ad Aria e al Pio Albergo Trivulzio (Pat). Nulla, dunque, che abbia a che fare con le presunte donazioni di cui Dini e Fontana hanno parlato solo ... Leggi su nextquotidiano

Attilio Fontana si salva ancora. E con lui pure tutta la sua giunta. Ieri il consiglio regionale della Lombardia ha votato e bocciato la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti ...

Andrea Dini, il cognato di Attilio Fontana titolare della Dama Spa indagato per la vicenda della donazione dei camici alla Regione Lombardia, secondo quanto racconta oggi il Fatto Quotidiano, avrebbe ...

