Highlights Sinner-Kohlschreiber 6-3 6-2, Atp Kitzbuhel 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli Highlights del match tra Jannik Sinner e Philipp Kohlschreiber, primo turno del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2020. Convincente vittoria dell’azzurro, che ha battuto l’esperto tedesco con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Tra vincenti e anche qualche bel ricamo a rete, Sinner è riuscito a strappare quattro volte la battuta a Kohlschreiber per un match scivolato via molto velocemente soprattutto nel secondo set. IL TABELLONE DEL TORNEO Leggi su sportface

US Open, Jannik Sinner si arrende alla sfortuna più che a Khachanov

In vantaggio di due set, prima un problema alla schiena e poi un crampo alla coscia limitano pesantemente Jannik che viene rimontato da un russo davvero poco convincente ...

