Highlights e gol Genoa-Carpi 2-1, amichevole 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Genoa-Carpi 2-1, amichevole in preparazione alla stagione 2020/2021. A decidere la sfida una doppietta di Andrea Favilli, che permette così ai rossoblu di portare a casa un successo che porta fiducia nel test match odierno. Per gli emiliani a segno Fofana. Per i liguri la prossima amichevole è in programma giovedì 10 settembre contro la Carrarese. Leggi su sportface

Il Milan batte 5-1 il Vicenza in amichevole e sembra aver iniziato con il piglio giusto questo precampionato.

