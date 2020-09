Grey's anatomy 17, Ellen Pompeo annuncia l'apertura del set (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Da quando abbiamo smesso di girare 7.000 operatori sanitari sono morti per il Covid". E' così che Ellen Pompeo, su Instagram, annuncia l'inizio delle riprese della diciassettesima stagione di Grey's anatomy. Riprese inevitabilmente slittate di un paio di mesi a causa della pandemia, come accaduto con tutti gli altri show televisivi, che quindi tarderanno ad arrivare sul piccolo schermo chi di qualche settimana, chi di qualche mese.L'attrice ed il resto del cast, dopo l'inizio della lettura dei copioni dei nuovi episodi ad inizio mese (in via assolutamente virtuale) hanno così ripreso a lavorare in quel di Los Angeles. Un segnale per tutta l'industria televisiva americana, ferma da mesi e che ora, con tutte le cautele del caso, si rimette in moto. Visualizza questo post su ... Leggi su blogo

imlostbby : qual è la serie tv che vi ha fatto piangere di più e perché proprio grey's anatomy? - toysblogit : Grey's anatomy 17, Ellen Pompeo annuncia l'apertura del set - mafaldavxx : RT @harolldismyhxme: Grey’s Anatomy in tendenza e io volevo ricordarvi l’esistenza della COPPIA con la C maiuscola - 1_nome_a_caso : @AmazonHelp Lost Grey's anatomy Desperate Housewives E gli altri al momento non li ricordo - zazoomblog : Grey’s Anatomy il cast torna sul set della serie - #Grey’s #Anatomy #torna #della #serie -