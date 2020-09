Gismondo: «Un intoppo, per il vaccino servono anni. E potrebbe non arrivare mai» (Di mercoledì 9 settembre 2020) La direttrice del laboratorio di Microbiologica clinica dell’ospedale «Sacco» di Milano, dopo lo stop alla sperimentazione di AstraZeneca: «Non dovremmo delegare solamente al vaccino la soluzione dei nostri problemi» Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo intoppo Roberto Burioni non ha sempre ragione TPI Vaccino Oxford, Gismondo: «Normale intoppo, servono anni. E potrebbe non arrivare mai»

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al p ...

