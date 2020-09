Fedez contro una hater sovranista che lo accusa di esaltare la droga: “Hai bisogno di fosforo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’attacco di Fedez contro una hater sovranista è secco, restituisce il cringe messo sul piatto da chi cerca di deligittimarlo e soprattutto ridicolizza il trigger ostentato per screditare la sua musica e la moglie Chiara Ferragni. Il retroscena è quello della morte di Willy Monteiro Duarte, una tragedia che pulsa fortissimo anche in queste ore con tanti artisti e tanti personaggi che stanno spendendo le loro parole piene di dolore e solidarietà sui social. Tra questi c’è Chiara Ferragni, moglie di Fedez e imprenditrice, che in una delle stories su Instagram ha esternato un duro attacco contro la preoccupante persistenza dell’ideologia fascista sui social e tra gli italiani. In realtà il messaggio della Ferragni riprende un ... Leggi su optimagazine

info_zampa : @Fedez Fedez, una parola sul caso #Assange la diciamo? Sottoposto a tortura psicologica (lo dice l’ONU e più di 60… - domenicopuntop : @LaFranci27 Ma in quale canzone @Fedez avrebbe incitato alla droga o all’uso volgare dei soldi ?? Sapete cosa? In… - Zetaricordi : RT @Zetaricordi: @LaFranci27 Ma quando mai @Fedez ha esaltato le droghe i soldi e la violenza?! Ma come minchia ragionate? Fascisti che s… - Zetaricordi : @LaFranci27 Ma quando mai @Fedez ha esaltato le droghe i soldi e la violenza?! Ma come minchia ragionate? Fascist… - Morena84093986 : RT @Morena84093986: @Fedez @ChiaraFerragni Ciao Fede e Chiara,mi chiamo Morena ho 38 anni e vi scrivo per chiedervi un aiuto per la raccolt… -