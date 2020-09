Ecco il video dell’aggressione a Salvini. FdI: “Lamorgese ha perso il controllo della situazione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese non è più in grado di assicurare un clima democratico in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Deve dimettersi subito”. Lo dichiara, dopo l’aggressione a Salvini, il questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. @matteoSalvinimi aggredito! Il video#iostoconSalvini pic.twitter.com/zEvQmSUvvn — 𝕾𝖎𝖑𝖛𝖎𝖆 (@SilvyKin92) September 9, 2020 Aggressione a Salvini: Cirielli chiede le dimissioni del ministro “I comizi e le iniziative di Salvini e della Lega, ma sempre più spesso anche quelli organizzati da ... Leggi su secoloditalia

Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a Carlo _bis e a @strange_days_82) Ecco perché non s… - GrandeFratello : Ve li abbiamo presentati. Vi hanno fatto discutere e... sono carichi. ?? Le immagini corrono sullo schermo mentre c… - LuigiBrugnaro : Oggi ci riappropriamo di piazza San Marco,simbolo di rinascita della Città e della grande voglia dei veneziani di t… - sossioc : RT @EsteriLega: Ecco cosa accade quando Rula Jebrael semina odio contro Salvini. La signora che ha aggredito Matteo: frutto dell’ indottri… - MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Ecco il video dell’aggressione a Salvini. FdI: “Lamorgese ha perso il controllo della situazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco video Salvini strattonato, ecco il video dell’episodio a Pontassieve: ragazza subito allontanata Il Fatto Quotidiano DIRETTA MILAN VICENZA/ Video streaming tv: il calendario ufficiale dei rossoneri

In attesa della diretta di Milan Vicenza, ci portiamo avanti facendo anche alcune osservazioni circa l’inizio del campionato di Serie A 2020-2021 per la squadra rossonera di Stefano Pioli, il cui debu ...

Conte ha firmato il nuovo Dpcm: ecco tutte le disposizioni fino al 7 ottobre

Conte ha firmato il nuovo Dpcm, discoteche e stadi restano chiusi fino al 7 ottobre Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm nel quale sono contenute le misure per contrastare la diffusione dell'epidem ...

In attesa della diretta di Milan Vicenza, ci portiamo avanti facendo anche alcune osservazioni circa l’inizio del campionato di Serie A 2020-2021 per la squadra rossonera di Stefano Pioli, il cui debu ...Conte ha firmato il nuovo Dpcm, discoteche e stadi restano chiusi fino al 7 ottobre Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm nel quale sono contenute le misure per contrastare la diffusione dell'epidem ...