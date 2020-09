E' ufficiale, Tonali è un giocatore del Milan (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 09 SET - Il Milan, in un comunicato, annuncia l'arrivo dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista indosserà la maglia ... Leggi su corrieredellosport

