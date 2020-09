Dove manca il Pd di Zingaretti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mala tempora currunt, si avvicinano tempi bui nei pressi della casa del Pd. Comunque vadano le regionali – tiene la Toscana?, vince in Campania?, sfiora la Puglia? – non ci sono modelli vincenti del Pd di Zingaretti. Il candidato toscano è un prototipo renziano, Vincenzo De Luca va per suo conto, Michele Emiliano, peggio, perché il Pd l’ha sbeffeggiato fino l’altro ieri.Il segretario del Pd ha scritto una ‘problematica’, difensiva lettera a Repubblica con lo spirito di chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sente l’affanno elettorale sul collo e si molla avvertendo di fare il primo passo a chi vuole recarsi al voto politico. L’avviso, o la minaccia, pare dirigersi dalle parti di Matteo Renzi. Sempre lì.Mesi fa, durante l’assemblea regionale Pd a Morgantina, in Sicilia, ne è ... Leggi su huffingtonpost

