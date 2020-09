Coronavirus, gli scudi più originali per proteggersi (Di mercoledì 9 settembre 2020) proteggersi dal Coronavirus è un'esigenza contemporanea inevitabile. Farlo attraverso metodi originali, curiosi, sorprendenti, è una tendenza che si sta consolidando. A patto di non preoccuparsi di dare troppo nell'occhio. Negli Stati Uniti, per esempio, va fortissimo ShielPod (lo vedete nella foto d'apertura), uno zainetto che consente di caricarsi addosso un'imbracatura trasparente.Costa 80 dollari, all'incirca 65 euro, ha recensioni a cinque stelle – resta il dubbio che un po' pompate ad arte – è nato come evoluzione dell'ombrello, come scudo dalla pioggia senza dover reggere alcun manico. Oltreoceano, in quest'epoca pandemica, hanno ritenuto fosse un metodo efficace per rispettare il distanziamento sociale. D'altronde, a chi si presenta così intabarrato, viene meno la voglia di avvicinarsi. ... Leggi su panorama

