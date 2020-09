Como, assessora strappa coperta a senzatetto – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Como polemica per il gesto di un’assessora che strappa la coperta a un senzatetto. Il fatto ripreso dalle telecamere, protagonista Angela Corengia, assessore alle Politiche sociali del Comune. È polemica a Como per il gesto di un’assessora del Comune che, nella scorsa notte, si è resa protagonista di un fatto decisamente increscioso. Angela Corengia, questo il nome della politica, si è avvicinata a un senzatetto che dormiva sotto a un portico, gli ha afferrato la coperta sotto la quale si riparava strappandogliela via e gettandola altrove. Subito si sono scatenati molti attivisti che hanno denunciato il gesto dell’assessora del Comune, guidato da una ... Leggi su bloglive

