Ciclismo, morto Pino Favero: l'ultimo gregario di Fausto Coppi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se ne va l'ultimo gregario di Fausto Coppi. Giuseppe Favero, per tutti 'Pino', è morto a Settimo Torinese all'età di 88 anni. Favero aveva corso insieme al "Campionissimo" dal 1953 al 1957. Nel '58, ... Leggi su gazzetta

