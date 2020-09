Calciomercato Napoli, si aspetta il Paris Saint-Germain per cedere Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz (Di giovedì 10 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato azzurro “Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo con Ramadani, che ha fatto sapere al Manchester che punta ad incassare il massimo dalla sua cessione, almeno 70-75 milioni. Il City ad oggi non è ancora arrivato a queste cifre, neanche con i bonus. Va convinto il City ad aumentare l’offerta. Koulibaly ha detto sì al Manchester da un mese e ha accordo per 12 milioni all’anno per quattro stagioni”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “De ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - mirkocalemme : Il #Napoli spinge per #Nandez, che segue da maggio. Ieri incontro col suo agente, al #Cagliari potrebbe finire… - Gazzetta_it : #Koulibaly libera tutti: aspettando #Veretout, il #Napoli ora punta #Nandez #calciomercato - allgoalsnapoli : Consueto appuntamento con Club Napoli All News. Vi proponiamo la trasmissione, andata in onda su Teleclubitalia e t… - juve_grecchi : RT @NonSoloJuve: SUAREZ ALLA JUVE DOPO IL 5 OTTOBRE? ??”Non c’è accordo Napoli-Roma per Milik, quindi Dzeko bloccato a Roma. #Suarez farà l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli: il dopo Koulibaly è Denayer, Nandez nome nuovo per il centrocampo Sport Fanpage Calciomercato estivo 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Brozovic, che già in passato era stato accostato alla Juventus, starebbe caldeggiando il trasferimento per poter giocare con il proprio idolo Cristiano Ronaldo, ma l ’ ultima parola spetterà a Pirlo, ...

Calciomercato Napoli, si aspetta il Paris Saint-Germain per cedere Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato azzurro “Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo co ...

Brozovic, che già in passato era stato accostato alla Juventus, starebbe caldeggiando il trasferimento per poter giocare con il proprio idolo Cristiano Ronaldo, ma l ’ ultima parola spetterà a Pirlo, ...Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato azzurro “Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo co ...