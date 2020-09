Berlusconi: sesta notte tranquilla dopo intervento telefonico a comizio in Val D'Aosta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi ha sentito il leader di Forza Italia riferisce che è 'sereno' e che vorrebbe fare campagna elettorale nell'ultima settimana Leggi su tg.la7

Berlusconi: sesta notte tranquilla, dimissioni all'inizio della prossima settimana - infoitinterno : Coronavirus, per Berlusconi sesta notte tranquilla: 'Sereno dopo il comizio'

MILANO Dopo l’intervento telefonico a un comizio in Valle d’Aosta ieri sera, la sesta notte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è “tranquilla” e chi lo ha sentito parla di un Cavaliere “seren ...

Berlusconi ricoverato, notte tranquilla al San Raffaele “ma sarà dimesso solo settimana prossima”

Continua il ricovero di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato lo scorso giovedì per una polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al nuovo Coronavirus. Sec ...

