Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi a Zingonia: seduta ridotta, timidi segnali di ripresa (Di mercoledì 9 settembre 2020) per lo sloveno dopo il periodo negativo Finalmente in campo. Josip Ilicic è tornato a Zingonia nelle scorse ore e lo sloveno, dopo un periodo davvero negativo, ha ripreso ad allenarsi seppur individualmente e senza forzare troppo la mano. PRIMI PASSI – Lo sloveno si è presentato ieri al centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dopo l'abbraccio con i compagni già nel pomeriggio di lunedì. Piccoli segnali, ma Jo Jo ha iniziato a ritrovare sé stesso. Senza fretta, nessuno vuole mettergli pressione.

