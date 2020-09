Willy ucciso con una mossa micidiale. I fratelli al gip: "Non lo abbiamo mai toccato" (Di martedì 8 settembre 2020) Valentina Dardari L’amico della vittima ha raccontato cosa è avvenuto. Il 21enne è stato colpito con “un calcio micidiale alla pancia” Federico Zurma, l’amico 21enne che Willy Monteiro Duarte ha cercato di difendere, ha raccontato la mossa micidiale che lo ha ammazzato. Willy aveva cercato in tutti i modi, anche a costo di rimetterci la propria vita, di difendere l’amico preso di mira dai quattro ragazzi arrestati poche ore dopo. I quattro sono accusati di averlo ucciso a calci e pugni. Un loro amico è per il momento solo indagato. La mossa micidiale che ha ucciso Willy Federico ha raccontato che lo stavano picchiando, quando improvvisamente è ... Leggi su ilgiornale

rubio_chef : Willy è stato ammazzato dal fascismo, dal machismo, dal razzismo e dall’assenza di cultura. Ucciso dal patriarcato,… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - caciara83 : RT @rubio_chef: Willy è stato ammazzato dal fascismo, dal machismo, dal razzismo e dall’assenza di cultura. Ucciso dal patriarcato, dai pol… - Seredolcemente : RT @AngelsOfLove12: “In fin dei conti cos’hanno fatto? Nulla. Hanno solo ucciso un immigrato.” Questa è la frase oscena, pronunciata da un… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy ucciso Tutti in fila per Willy, ragazzo buono ucciso a calci Avvenire Omicidio Colleferro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi: "Non abbiamo toccato Willie"

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...

Omicidio Colleferro, si valuta l’ipotesi razziale

Gli inquirenti continuano ad indagare sull’omicidio di Willy, il 21enne ucciso a Colleferro, e prende sempre più consistenza l’ipotesi dell’aggravante razziale da parte degli aggressori. Amici e paren ...

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...Gli inquirenti continuano ad indagare sull’omicidio di Willy, il 21enne ucciso a Colleferro, e prende sempre più consistenza l’ipotesi dell’aggravante razziale da parte degli aggressori. Amici e paren ...