Willy, sui social c'è chi esulta per la sua morte. Il videomaker ex leghista: 'Che ci faceva in giro di notte?' (Di martedì 8 settembre 2020) La morte di Willy Monteiro Duarte , il 21enne massacrato a Colleferro, ha scatenato non solo l'indignazione della parte buona del paese e non solo, ma anche purtroppo gli istinti razzisti sui social. ... Leggi su leggo

SirDistruggere : La notizia che la polizia postale di Latina stia indagando sui profili Facebook che oggi si sono messi a scrivere f… - Tg3web : Spaccio, risse e denunce: la vita violenta dei quattro giovani in carcere per il brutale omicidio di Willy a Collef… - Giugy_88 : RT @SirDistruggere: La notizia che la polizia postale di Latina stia indagando sui profili Facebook che oggi si sono messi a scrivere frasi… - infoitinterno : Omicidio Colleferro, insulti sui social a Willy: “Eroi, avete tolto di mezzo quello scimpanzé” - Mentulacanis : RT @SirDistruggere: La notizia che la polizia postale di Latina stia indagando sui profili Facebook che oggi si sono messi a scrivere frasi… -