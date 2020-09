Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari (Di martedì 8 settembre 2020) Sono sei i volontari, tutti veronesi, con un’età compresa tra i 18 e i 54 anni, che si stanno sottoponendo alla sperimentazione del Vaccino anti-Covid all’Ospedale di Verona. Stanno tutti bene, sono costantemente monitorati e mercoledì si sottoporranno alle prime verifiche al Policlinico. Ulteriori verifiche verranno condotte a cadenza settimanale. Questa fase fa seguito alla precedente avvenuta a Roma allo Spallanzani dove mercoledì scorso erano state inoculate su altri volontari le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2. "Se tra sei mesi non avranno evidenziato controindicazioni ed avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus - ha dichiarato Stefano Milleri, direttore del Centro - potremmo dire di essere sulla buona strada per ... Leggi su tg24.sky

