Tensioni su Recovery Fund, maggioranza non lo vuole a scatola chiusa (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "Da mesi siamo costretti a votare decreti legge, se sul 'Recovery plan' non tocchiamo palla c'è il rischio serio di un inciampo in Parlamento", dice un 'big' del Pd. "Non può essere solo il governo a dettare la linea, è assurdo", rilancia un esponente di spicco del Movimento 5 stelle. E ieri Renzi è stato chiaro: "Dobbiamo ragionare con un dibattito parlamentare dove mettiamo questi miliardi, nessuna task force". Mercoledì il Ciae, il comitato Interministeriale per gli Affari Europei, approverà le linee guida del 'Recovery plan' per poi spedire il documento alle Camere. Ma sotto traccia è scontro sull'iter. Il governo – spiegano fonti parlamentari della maggioranza – vorrebbe allegare il piano al Nadef ma non è possibile, non voteremo nulla a ... Leggi su agi

fisco24_info : Tensioni su Recovery Fund, maggioranza non lo vuole a scatola chiusa: AGI - 'Da mesi siamo costretti a votare decr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni Recovery Tensioni su Recovery Fund, maggioranza non lo vuole a scatola chiusa AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bankitalia avverte: "bene il Recovery Fund ma il riequilibrio dei conti resta imprescindibile"

AGI - Forte richiamo di Banca d'Italia al governo riguardo ai fondi Ue, il cui utilizzo non può prescindere dal riequilibrio dei conti pubblici. "È indispensabile che l’utilizzo delle risorse di Next ...

FINANZA E POLITICA/ Le verità scomode su Legge di bilancio e Recovery fund

Le parole di Conte nel fine settimana tradiscono nervosismo. Intanto si riaccendono i riflettori sulla Legge di bilancio a fini elettorali Giuseppe Conte ha firmato ieri un nuovo Dpcm sulla cosiddetta ...

AGI - Forte richiamo di Banca d'Italia al governo riguardo ai fondi Ue, il cui utilizzo non può prescindere dal riequilibrio dei conti pubblici. "È indispensabile che l’utilizzo delle risorse di Next ...Le parole di Conte nel fine settimana tradiscono nervosismo. Intanto si riaccendono i riflettori sulla Legge di bilancio a fini elettorali Giuseppe Conte ha firmato ieri un nuovo Dpcm sulla cosiddetta ...