Sostegno alle piccole imprese | accordo Intesa Sanpaolo-FederlegnoArredo

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo hanno siglato un accordo per il supporto e l'assistenza alle imprese associate e all'intera filiera per gli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus e dagli altri incentivi fiscali legati al sistema casa introdotti dal Decreto Rilancio.La partnership offre alle aziende del sistema FederlegnoArredo un pacchetto di soluzioni innovative che rispondono ad un duplice bisogno: sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori, con particolare attenzione alle imprese che abbiano aderito al Protocollo S.A.L.E. promosso da FederlegnoArredo, e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura.

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno alle Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo: accordo per il sostegno alle piccole imprese SavonaNews.it Coronavirus Covid-19: Bangladesh, negli ospedali cattolici si curano i pazienti con i ventilatori donati da Papa Francesco

Alle persone infettate da Covid-19 il nostro team medico fornisce ... li motivano e forniscono loro le istruzioni necessarie. È un grande sostegno soprattutto per i più poveri. Negli ultimi mesi ...

Conte a Beirut con gli aiuti italiani: “Con il nostro sostegno il Libano si rafforzerà”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato ieri notte in Libano per una breve visita, un segno di attenzione al paese devastato dall’esplosione al porto di Beirut del 4 agosto scorso e torm ...

